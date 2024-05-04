Иско признан лучшим футболистом апреля в чемпионате Испании

Приз «Игрока месяца» в Ла Лиге получит полузащитник «Бетиса» Иско. В апреле Иско принял участие в трех матчах чемпионата страны, забил в них 1 мяч и сделал 1 голевую передачу, а «Бетис» набрал 7 очков – две победы плюс ничья.