Врач-инфекционист Проворотова объяснила, как не проглядеть пневмонию

Ежегодно 12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией. Какие бывают виды пневмонии? Пневмония, или говоря простым языком "воспаление легких" - это острое инфекционное заболевание, характеризующееся воспалительным поражением ткани легких.
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