Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    Флаг им в руки! Хохлы им пердячего пара дадут и наполнят хранилища!Боррель заявил, ч...
  • Mikhail Stepanov
    В очередь, сукины дети! Ваш номер десятый, а газа у Катара на всех не хватит!🤪🤪Словакия ведет пе...
  • Александр
    СОЖТ задирает тарифы до невозможности!Ж/д операторы не ...

Globaltrans рекомендовал акционерам одобрить новый buyback

Globaltrans проведет годовое общее собрание акционеров 26 апреля на Кипре, сообщила компания. Основным вопросом повестки дня является утверждение новой программы обратного выкупа (до 10% акционерного капитала, включая глобальные депозитарные расписки (ГДР), уже принадлежащие компании) для осуществления рыночных покупок ГДР, котирующихся на основном рынке Лондонской фондовой биржи и на Московской Бирже в течение 12 месяцев с даты проведения ГОСА и разрешение отчуждения выкупленных собственных акций.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх