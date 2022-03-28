Globaltrans рекомендовал акционерам одобрить новый buyback

Globaltrans проведет годовое общее собрание акционеров 26 апреля на Кипре, сообщила компания. Основным вопросом повестки дня является утверждение новой программы обратного выкупа (до 10% акционерного капитала, включая глобальные депозитарные расписки (ГДР), уже принадлежащие компании) для осуществления рыночных покупок ГДР, котирующихся на основном рынке Лондонской фондовой биржи и на Московской Бирже в течение 12 месяцев с даты проведения ГОСА и разрешение отчуждения выкупленных собственных акций.