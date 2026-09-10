10 причин, почему стоит заняться боксом уже сегодня 💪💪💪💪 Бокс – это не просто спорт, а уникальная система тренировок, которая развивает тело, характер и мышление.
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