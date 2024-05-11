Директор второго европейского департамента Министерства иностранных дел России Сергей Беляев заявил, что российская сторона не намерена закрывать свои посольства в странах Прибалтики, так как не намерена бросать своих соотечественников, особенно на фоне творящегося в соответствующих государствах произвола.
МИД: Россия не бросит своих соотечественников, проживающих в Прибалтике
Комментарии
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СИ
Сергей Иванов
Бросит. Как в 2000-х пыталось бросить военных с их семьями на космодроме Байконур просто увольняли офицеров и не давали им квартиры в России, которые положены по закону "О статусе военнослужащих". В том числе и меня уволили, командующий космическими войсками генерал-полковник Поповкин вызвал меня и спросил какого х я выё... сь? Живи, говорит, тут в Казахстане. Пришлось судиться с министром обороны, с Поповкиным, с командиром части. Так и тут бросят чиновники .
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15 час.
МА
Мишка Анисимов
Бросят, как уже было не раз ! Позорище !
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14 час.
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