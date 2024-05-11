RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 289 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Не верим!Всю власть надо менять,тогда возможно!Президент Чехии П...
  • Вячеслав Денисов
    Нууу, мурашку дааа, как же без мурашки…Мишустин предложи...
  • Андрей
    Он так много сделал для России, что МТ забит сообщениями о его смерти?Умер основатель R...

МИД: Россия не бросит своих соотечественников, проживающих в Прибалтике

МИД: Россия не бросит своих соотечественников, проживающих в Прибалтике

Директор второго европейского департамента Министерства иностранных дел России Сергей Беляев заявил, что российская сторона не намерена закрывать свои посольства в странах Прибалтики, так как не намерена бросать своих соотечественников, особенно на фоне творящегося в соответствующих государствах произвола.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СИ
Сергей Иванов
Бросит. Как в 2000-х пыталось бросить военных с их семьями на космодроме Байконур просто увольняли офицеров и не давали им квартиры в России, которые положены по закону &quot;О статусе военнослужащих&quot;. В том числе и меня уволили, командующий космическими войсками генерал-полковник Поповкин вызвал меня и спросил какого х я выё... сь? Живи, говорит, тут в Казахстане. Пришлось судиться с министром обороны, с Поповкиным, с командиром части. Так и тут бросят чиновники .
Ответить
15 час.
МА
Мишка Анисимов
Бросят, как уже было не раз ! Позорище !
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх