Биткоин откатился от годового максимума в $38 000. Остался ли порох в пороховницах?

9 ноября 2023 года биткоин обновил годовой максимум, достигнув уровня $38 000. Однако в середине месяца на фоне перегретости рынка медведи ослабили импульс и теперь первая криптовалюта корректируется, находясь при этом на распутье (ниже объясню почему).
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