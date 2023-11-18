Биткоин откатился от годового максимума в $38 000. Остался ли порох в пороховницах?

9 ноября 2023 года биткоин обновил годовой максимум, достигнув уровня $38 000. Однако в середине месяца на фоне перегретости рынка медведи ослабили импульс и теперь первая криптовалюта корректируется, находясь при этом на распутье (ниже объясню почему).