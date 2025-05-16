В Стамбуле заявили, что переговоры между Россией и Украиной прошли позитивнее, чем ожидалось

По итогам встречи Москва и Киев договорились обменяться пленными по формуле «1 000 на 1 000» По мнению турецкого чиновника, прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле прошли позитивнее, чем ожидалось.
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