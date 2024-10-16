Двум мужчинам из Москвы аннулировали российское гражданство, потому что они не встали на воинский учет.
Нет воинского учета - нет гражданства
Комментарии
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Н
Николай
В СССР: сначала военкомат, а потом прописка!!!
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7 час.
radiofree
Надо сделать как во франции,хочешь гражданство получить,вперёд на СВО и только так.
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5 час.
НП
Наталья Павлова
Ну прямо можно подумать, что в Москве только 2 мигранта с российским гражданством не встали на воинский учёт...
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1 час.
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