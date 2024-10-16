Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 979 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Павлова
    Ну прямо можно подумать, что в Москве только 2 мигранта с российским гражданством не встали на воинский учёт...Нет воинского уче...
  • radiofree
    Надо сделать как во франции,хочешь гражданство получить,вперёд на СВО и только так.Нет воинского уче...
  • Ольга Есикова
    Видимо условия содержания позволяют пользоваться средствами связиЭкс-сенатор Арашу...

Нет воинского учета - нет гражданства

Нет воинского учета - нет гражданства

Двум мужчинам из Москвы аннулировали российское гражданство, потому что они не встали на воинский учет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Н
Николай
В СССР: сначала военкомат, а потом прописка!!!
Ответить
7 час.
radiofree
Надо сделать как во франции,хочешь гражданство получить,вперёд на СВО и только так.
Ответить
5 час.
НП
Наталья Павлова
Ну прямо можно подумать, что в Москве только 2 мигранта с российским гражданством не встали на воинский учёт...
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх