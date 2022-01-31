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Фонтанка
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Сергей Дмитриев
р Я предлагаю вооружить их ручными рассыпалками "моей системы". Они были эффектно показаны по ТВ Кишинёва ещё в нача...
Хроника «никогда ...
Сергей Дмитриев
...Смотрю я на дворников, а у них мётлы вемёрён Ивана Грозного. Интересно, чем и как они рассыпают песок у подъездов,...
Хроника «никогда ...
Андрей Валеев
вас бы в сибирь чтоб вы поняли что у вас всё хорошо
Желтые жилеты зап...
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Фонтанка
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