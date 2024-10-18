Бывшая ведущая программы «Вести» обжаловала статус иноагента

Бывшая ведущая информационной программы «Вести» на телеканале «Россия-1» Фарида Курбангалеева (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обжаловала статус иноагента.
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