Семейные узы и порука: что связывает членов банды "черных вдов" из Алтайского края

Алтайский краевой суд 15 сентября начал рассматривать уголовное дело банды "черных вдов" – по версии следствия, они подыскивали мужчин, убеждали их отправиться в зону проведения СВО, заключали с ними браки и присваивали деньги.
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