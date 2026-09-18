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Новости Липецка

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Три территории Липецкой области получат почти 59 млн рублей на благоустройство

Три территории Липецкой области получат почти 59 млн рублей на благоустройство

Почти 59 млн рублей направят трем территориям Липецкой области на создание комфортной городской среды.

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