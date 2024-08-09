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Закон и Порядок

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"Банда абу-бандитов превратила жизнь граждан района Павлино в сущий кошмар, но местные силовики бездействуют"

"Банда абу-бандитов превратила жизнь граждан района Павлино в сущий кошмар, но местные силовики бездействуют"

БАЛАШИХА: банда абу-бандитов превратила жизнь граждан района Павлино в сущий кошмар, но местные силовики бездействуют.

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