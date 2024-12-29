Пралине ручной работы и билет на чай: новогодние подарки от ресторанов

Рестораны подготовили наборы для Нового года. Рассказываем о них в подборке.TottoriСуеверные японцы считают хорошей приметой увидеть во сне в первую ночь нового года гору Фудзи, потому что ее название созвучно в японском языке со словом «будзи» («благополучный»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии