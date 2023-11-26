Тренер Тарасова заявила, что японские фигуристы лучше российских

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова после заключительного шестого этапа Гран-при России в Москве заявила, что японские фигуристы, которые выступают в мужском одиночном катании, сильнее представителей России в этом виде.
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