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Духовное управление мусульман не одобряет запрет на ношения никаба в России

Духовное управление мусульман не одобряет запрет на ношения никаба в России

Российские власти столкнулись с критикой со стороны духовных лидеров мусульманской общины после того, как появилась информация о возможном введении запрета на ношение никаба - женского головного убора, полностью закрывающего лицо, за исключением узкой прорези для глаз.

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Комментарии
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Александр Раевский
Ношение одежды  ( м ее элеменов) деи что иноемонстрирующих религиозную принадлежность, особенно на территориях с незначительным присутствием ислама ни  что иное как рахжигание межконфициональной розни, причем в в грубой и циничной форме демонстрирующее конфициональную экспансию да данную территорию!!! Если в районах с преобладающим ( более 50%) исламским населением это как-то и может ьыть риемлимо, то в крупных городах и православных районах должно категтрически отвернаться!!! Да и что-то вызывают сомнения утверждения о якобы традиционном ношении никабов ы РФ!!!
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14 час.
Алатырка
Кому не нравится - могут собраться и не обострять там, где эта одежда традиционна - а у наших масульман она никогда не применялась, а остальные - по бляден стритт на уёбенштрассе
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13 час.

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