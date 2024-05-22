Александр Раевский

Ношение одежды ( м ее элеменов) деи что иноемонстрирующих религиозную принадлежность, особенно на территориях с незначительным присутствием ислама ни что иное как рахжигание межконфициональной розни, причем в в грубой и циничной форме демонстрирующее конфициональную экспансию да данную территорию!!! Если в районах с преобладающим ( более 50%) исламским населением это как-то и может ьыть риемлимо, то в крупных городах и православных районах должно категтрически отвернаться!!! Да и что-то вызывают сомнения утверждения о якобы традиционном ношении никабов ы РФ!!!