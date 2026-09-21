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Татар-информ

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Больница города Рубежного получила современное оборудование из Татарстана

Больница города Рубежного получила современное оборудование из Татарстана

Татарстан поставил центральной городской больнице города Рубежного современное оборудование для диагностики и лечения, в том числе эндоскопическую стойку, аппарат УЗИ экспертного класса и технику для женской консультации.

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