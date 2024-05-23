Политолог Котков: США и Китай будут и дальше вводить санкции друг против друга

США и Китай продолжат вводить санкции друг против друга. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал востоковед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков, комментируя новость о том, что Пекин наложил ограничения на 12 американских компаний.
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