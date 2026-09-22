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Царьград

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Атака дрона и экстренная госпитализация. Экс-мэр взяточник Полежаев погиб в зоне СВО

Атака дрона и экстренная госпитализация. Экс-мэр взяточник Полежаев погиб в зоне СВО

После удара дрона в зоне СВО погиб бывший мэр Белгорода Константин ПолежаевБывший мэр Белгорода и экс-замгубернатор Белгородской области Константин Полежаев погиб в зоне СВО, как сообщает Mash.

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