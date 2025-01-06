АТОР: Россия в 2024 году обновила исторический рекорд по турпотоку на Кубу

Кубу в 2024 году посетили с туристическим визитом 185,8 тысяч россиян, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров (АТОР) со ссылкой на данные cоветника по туризму посольства Республики Куба в РФ Кристины Леон Изнаги.