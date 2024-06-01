Только дурак скажет: "В Омске жить дорого" Ребят, есть куча мест, где можно вкусно покушать за 400₽, снять загородный дом на выходные за 1000₽ или бесплатно сходить в кино.
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Только дурак скажет: "В Омске жить дорого" Ребят, есть куча мест, где можно вкусно покушать за 400₽, снять загородный дом на выходные за 1000₽ или бесплатно сходить в кино.