Тëтя отписала дом церкви перед смертью мне почти негде жить

Майя Maja

Если по документам она дочь, то можно через суд признать завешание недействительным, т.к. можно доказать что была больна тетя и отписала общественной организации дом не осознавая последствий. При чем у девушки большой шанс на это, у нее было единственное жилье с тетей. Другого у нее нет. Хороший адвокат справится легко с этой темой.