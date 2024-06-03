Девочки прошу помочь мне, моя мать сдала меня в дет. дом, когда мне было год сейчас 22 меня забрала родная тëтя она очень верующая детей своих у неë нет, воспитывала в жёстких условиях молиться каждый день и в выходные ходить в церковь.
Тëтя отписала дом церкви перед смертью мне почти негде жить
Комментарии
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Александр Пятнистый
еСЛИ ТЕТКА провела в свое время удочерение- то тогда вопрос решаем
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15 час.
Майя Maja
Если по документам она дочь, то можно через суд признать завешание недействительным, т.к. можно доказать что была больна тетя и отписала общественной организации дом не осознавая последствий. При чем у девушки большой шанс на это, у нее было единственное жилье с тетей. Другого у нее нет. Хороший адвокат справится легко с этой темой.
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11 час.
Элина Морозова
Скорее всего там опекунство было.
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10 час.
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