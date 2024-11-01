Не просто наемник США, а целый киборг-терминатор. Но в этот раз без "айл би бек"

Игорь Кузнецов

Как я понимаю, сейчас США уже по процентам со своего внешнего долга выплачивают около $900 млд./год. Это больше их расходов на оборону (ВПК, базы и т.д.). Долг растёт, "тело долга" не выплачивается, проценты будут составлять ещё большую часть в бюджете США. А дальше что? Ясно - дефолт. Не могу платить, значит нужно "обнулить" долг. Вот тогда и начнётся "мировая драчка", это все понимают и готовятся. Поэтому - зачем нам сейчас бросать все свои ресурсы для "завоевания" территории с населением, которого нужно кормить, отстраивать инфраструктуру и т.д.? Пусть сами украинцы (кто-то найдётся из их олигархов, тот же Ахметов) свергнут киевскую хунту. А там можно будет вести переговоры... Уже о европейской безопасности (если они поймут что с падением США, они тоже "упадут").