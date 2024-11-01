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Не просто наемник США, а целый киборг-терминатор. Но в этот раз без "айл би бек"

Не просто наемник США, а целый киборг-терминатор. Но в этот раз без "айл би бек"

"В этом даже никто не сомневался — отпускники и ветераны НАТО".

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Как я понимаю, сейчас США уже по процентам со своего внешнего долга выплачивают около $900 млд./год. Это больше их расходов на оборону (ВПК, базы и т.д.). Долг растёт, &quot;тело долга&quot; не выплачивается, проценты будут составлять ещё большую часть в бюджете США. А дальше что? Ясно - дефолт. Не могу платить, значит нужно &quot;обнулить&quot; долг. Вот тогда и начнётся &quot;мировая драчка&quot;, это все понимают и готовятся. Поэтому - зачем нам сейчас бросать все свои ресурсы для &quot;завоевания&quot; территории с населением, которого нужно кормить, отстраивать инфраструктуру и т.д.? Пусть сами украинцы (кто-то найдётся из их олигархов, тот же Ахметов) свергнут киевскую хунту. А там можно будет вести переговоры... Уже о европейской безопасности (если они поймут что с падением США, они тоже &quot;упадут&quot;).
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6 час.
М
Мария
Верно!
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5 час.
Люся Люся
Новый хозяин украинских земель не сможет платить ЧВК вечно. Обанкротится и заткнётся. ЧВК даром воевать не станут.
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49 мин.

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