Президент Южной Кореи не захотел давать показания

По делу о мятеже Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, арестованный по делу о мятеже и доставленный в Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих, отказывается давать показания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии