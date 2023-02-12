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Срна о Мудрике за 70+30 млн евро: «Если бы не конфликт на Украине, «Шахтер» продал бы его дороже. После «Ливерпуля» все писали, что мы продали дешево»

Срна о Мудрике за 70+30 млн евро: «Если бы не конфликт на Украине, «Шахтер» продал бы его дороже. После «Ливерпуля» все писали, что мы продали дешево»

Дарио Срна считает, что «Шахтер» продал бы Михаила Мудрика еще дороже в других обстоятельствах. «Челси» купил украинского вингера за 70+30 миллионов евро в январе.

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