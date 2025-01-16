Франция настояла на участии в мирных переговорах по Украине

Генрих "Куда конь с копытом, туда и рак с клешней..." Вот только лягушатников там и не хватало...бля, победители гитлеровского фашизма...

Геннадий Бережнов Франция настояла на участии - не настояла, а настаивает. А кто кинул Януковича с подписанным документом? Согласиться на их участие - себя не уважать. Путин это должен понимать!