Париж должен участвовать в любых мирных переговорах по Украине, потому что они касаются общеевропейской безопасности.
Франция настояла на участии в мирных переговорах по Украине
Комментарии
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Генрих
"Куда конь с копытом, туда и рак с клешней..." Вот только лягушатников там и не хватало...бля, победители гитлеровского фашизма...
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13 час.
Геннадий Бережнов
Франция настояла на участии - не настояла, а настаивает. А кто кинул Януковича с подписанным документом? Согласиться на их участие - себя не уважать. Путин это должен понимать!
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29 мин.
КИ
Константин Иванов
Никаких переговоров, пока не достигнуты цели и задачи СВО.
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2 мин.
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