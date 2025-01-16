Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Константин Иванов
    Никаких переговоров, пока не достигнуты цели и задачи СВО.Франция настояла ...
  • Геннадий Бережнов
    Франция настояла на участии - не настояла, а настаивает. А кто кинул Януковича с подписанным документом? Согласиться ...Франция настояла ...
  • Алексей Белоусов
    Какой Трамп "хороший". Ага, держите рот пошире. Это будет сволочь почище Байдюка.Пушков: Трамп отн...

Франция настояла на участии в мирных переговорах по Украине

Франция настояла на участии в мирных переговорах по Украине

Париж должен участвовать в любых мирных переговорах по Украине, потому что они касаются общеевропейской безопасности.

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Комментарии
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Генрих
&quot;Куда конь с копытом, туда и рак с клешней...&quot; Вот только лягушатников там и не хватало...бля, победители гитлеровского фашизма...
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13 час.
Геннадий Бережнов
Франция настояла на участии - не настояла, а настаивает. А кто кинул Януковича с подписанным документом? Согласиться на их участие - себя не уважать. Путин это должен понимать!
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29 мин.
КИ
Константин Иванов
Никаких переговоров, пока не достигнуты цели и задачи СВО.
Ответить
2 мин.

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