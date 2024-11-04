Российский экипаж МКС поздравил жителей РФ с Днем народного единства

День народного единства отмечается в России 4 ноября. С праздником соотечественников поздравили космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов с борта Международной космической станции (МКС).
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