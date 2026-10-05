Перу: Один человек погиб и один полицейский был ранен в результате перестрелки во время столкновений между соперничающими политическими сторонниками в районе Чавин-де-Уантар департамента Анкаш в вечерние часы 4 октября во время подсчета голосов на муниципальных и региональных выборах.
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