Перу: Один человек погиб и один полицейский был ранен в результате перестрелки во время столкновений между соперничающими политическими сторонниками в районе Чавин-де-Уантар департамента Анкаш в вечерние часы 4 октября во время подсчета голосов на муниципальных и региональных выборах.