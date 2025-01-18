В Госдуме предложили упростить сдачу экзаменов после 9-го класса

В Государственную думу был внесен законопроект, согласно которому в некоторых регионах России ученики смогут сдавать только два обязательных предмета Основного государственного экзамена (ОГЭ) — русский язык и математику — после завершения девятого класса.
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