Девушка-кинолог из Росгвардии нашла тайники с боеприпасами в зоне СВО

В рамках проведения разведывательно-поисковых мероприятий в Запорожье старший сержант Кристина С. В и её служебный пес по кличке Бай обнаружили несколько тайников с боеприпасами и взрывчаткой Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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