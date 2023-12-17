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Девушка-кинолог из Росгвардии нашла тайники с боеприпасами в зоне СВО

Девушка-кинолог из Росгвардии нашла тайники с боеприпасами в зоне СВО

В рамках проведения разведывательно-поисковых мероприятий в Запорожье старший сержант Кристина С. В и её служебный пес по кличке Бай обнаружили несколько тайников с боеприпасами и взрывчаткой Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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