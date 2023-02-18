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“Сносить перед собой всё”: комбат Ходаковский о сложности боёв за “недогород” Угледар

“Сносить перед собой всё”: комбат Ходаковский о сложности боёв за “недогород” Угледар

Командир батальона “Восток” Александр Ходаковский рассказал в своем телеграм-канале, почему в боях за Угледар не работает тактика действий, которой учат военные инструкторы, а приходится “сносить всё”, чтобы избежать потерь личного состава.

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