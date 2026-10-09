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LRT: литовцев возмутила переброска военных к границе с Калининградской областью

LRT: литовцев возмутила переброска военных к границе с Калининградской областью

Жители литовского поселения Панемуне выразили недовольство из-за переброски войск на границу с Калининградской областью.

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