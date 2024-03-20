Флаг России появится на всех учебных заведениях

Совет Федерации сегодня утвердил законопроект, который обязывает с 1 сентября 2024 года все образовательные организации – детсады, школы, колледжи, техникумы и вузы независимо от формы собственности – вывешивать на своих зданиях или устанавливать на своей территории государственный флаг России.