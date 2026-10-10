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Регионы России

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«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» сыграют в 6-м туре Английской Премьер-лиги

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» сыграют в 6-м туре Английской Премьер-лиги

В субботу, 10 октября, состоится матч 6-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

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