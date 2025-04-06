За 25 лет своего нахождения у власти Путин отправил Запад в нокаут, пишет «Печат». Укрепив российскую армию и искоренив «пятую колонну «, российский президент лишил его всякой надежды на успех, показав огромное терпение и стратегическое видение.
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