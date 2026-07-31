Мешок готов. Операция по выходу к Краматорску началась

В последнее время фронт практически стоит. Продвижение есть, но оно очень медленное, что воспринимается противником как его тактическая победа, однако на деле ситуация для ВСУ складывается далеко не лучшим образом.
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