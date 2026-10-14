С 6 по 30 ноября в Бойлерной Хлебозавода №9 пройдет выставка «Искусство труда» в рамках VIII Всероссийского фестиваля «Время, вперед!».
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