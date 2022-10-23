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Экипажи штурмовой авиации ВКС России нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ

Экипажи штурмовой авиации ВКС России нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ

В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

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