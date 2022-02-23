Автор Андрей Мовчан финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group Если коротко и без эмоций: (1) Ничего нового в тактике и стратегии - еще одно Приднестровье, Абхазия или Осетия; как-то даже обидно за российские центры выработки внешней политики, но чего мы хотим, если в производстве у нас либо «Кагоцел», либо модернизация моделей 80х годов? Возгласы «ну теперь то…» и «очередное дно пробито…» я относил бы к короткой памяти и эмоциональности комментаторов, прощал, но аналитику их больше не читал бы.