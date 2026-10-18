Политнавигатор Вызвавшая резонанс тема с усилением турецкого присутствия в Аджарии требует детального анализа.
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"Шо - опять"? УЖЕ ПОМОГАЛИ - ЧТО В ОТВЕТ ПОЛУЧИЛИ ?! Грузины В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ, конечно - КРАСАВЧИКИ, но НЕ В НИХ ДЕЛО, А В НАС !!!
Зачастую думаю - а нет ли какой-то СИСТЕМНОЙ ошибки в нашей политике, если спасённые нами в наших врагов превращаются? Мало ли за счёт России территорий содержалось - Украина, Польша, Болгария, и т.д.! А вместо благодарности - враждебность, выработанная ими КАК РАЗ от ПРИВЫЧКИ К ХАЛЯВЕ !!! Россия если не всегда - то ОЧЕНЬ ЧАСТО "обжигалась"! Спасли Грузию от ПОГОЛОВНОГО вырезания - получили недружественного соседа; присоединили православные территории, ставшие Украиной - до сих пор маемся; защитили Болгарию - в обеих мировых войнах она против нас была; а что сейчас спасённая нами совершенно недавно - в 2008 году- Абхазия вытворяет? И т.д., и т.п.!
Иногда у нас проскальзывают такие "леопольдовские" нотки, типа: "Ребята, давайте жить дружно" , но - по-моему - это наша СЛАБОСТЬ, от которой НАДО ИЗБАВЛЯТЬСЯ !!!
Так что, как говорится: "Сама, сама"!
"Наша партия на сегодня не имеет мандата в парламенте" , - вот что мог сказать Георгий Иремадзе. В ответ на это можно только сокрушённо заявить - поддерживаем слова политика и ждём когда в парламенте Грузии будет большинство придерживаться таких взглядов.
А формы объединения - они разные, есть ОДКБ и ЕАЭС, например.
Помнится грузины уже просили Россию защитить их. Если мне мой склероз не изменяет, их всего 40 тысяч оставалось когда они вошли в состав РИ — остальных турки тупо вырезали.
В 1922-ом россияне их опять пожалели и приняли в состав СССР. Но все это не помешало им предать Россию в 1991-ом.
Так зачем нам опяти наступать на теже грабли и опять создавать государство по принципу национального разделения. В РФ уже хватает национальных регионов народов которые веками там проживали но не предавали Россию. Теперь те, кто ранее входил в состав РИ и СССР не должны приниматься в состав Союзного государства, а должны приниматься в состав РФ как территории (края, губернии или области) без национального деления. Хотят страны СА войти в одну страну с Россией, пусть как и в РИ все это называется Туркестан без всяких там Казахстанов, Узбекистанов, Таджикистанов, Туркмений и Киргизий. Захотят того же народы Закавказья — добро пожаловать в Закавказский край без Грузий, Армений, Азербайджанов или Абхазий.
Когда сытно и не страшно — в ЕС, а кем-то или чем-то напугали — к России...
История повторяется? Хотят, чтобы всё опять стало, как в СССР? Уже не будет.