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Что строго запрещено делать 27 июня, чтобы беды обошли дом стороной

Что строго запрещено делать 27 июня, чтобы беды обошли дом стороной

27 июня - день памяти пророка Елисея, известного как Елисей Гречкосей.Этот день в православной церкви отмечается как время для особой преданности и заботы о семье.

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