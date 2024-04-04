РБК: в России введут режим параллельного импорта зарубежных патентов

В России создадут межведомственную комиссию по параллельному импорту патентов. Ее сделают ответственной за использование зарубежных изобретений и промышленных образцов без разрешения правообладателей, сообщил РБК.
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