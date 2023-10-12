Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 975 подписчиков

Лукашенко предложил испанцам остаться друзьями во имя лучшего будущего

Лукашенко предложил испанцам остаться друзьями во имя лучшего будущего

Глава Белоруссии поздравил народ Испании с национальным праздником - Днем испанской нации.По словам Александра Лукашенко, несмотря на совершенно  разные пути исторического развития двух стран, оба народа объединяет много общечеловеческих черт: почитание христианских ценностей, культ семьи, стремление к созидательному труду, патриотизм и небезразличие к чужой беде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх