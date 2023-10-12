Лукашенко предложил испанцам остаться друзьями во имя лучшего будущего

Глава Белоруссии поздравил народ Испании с национальным праздником - Днем испанской нации.По словам Александра Лукашенко, несмотря на совершенно разные пути исторического развития двух стран, оба народа объединяет много общечеловеческих черт: почитание христианских ценностей, культ семьи, стремление к созидательному труду, патриотизм и небезразличие к чужой беде.