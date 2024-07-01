Появились кадры освобождения штурмовиками ВДВ села Раздоловки в ДНР

В Донецкой Народной Республике освободили еще один населенный пункт - Раздоловку. Тульским десантникам удалось освободить село, занять более выгодные рубежи и расширить зону контроля к северо-западу от населенного пункта.
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