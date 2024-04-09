Разложили и сожгли в пепел ВСУ в Часовом Яре: Карта специальной военной операции на Украине на 9 апреля 2024 года Юлия СоколоваВ центре внимания событий на востоке Украины оказался Часов Яр, ставший одной из ключевых точек в военных операциях.