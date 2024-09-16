Нежилое помещение на Бескудниковском бульваре выставлено на городские торги

Город выставил на торги помещения для коммерческого использования, одно из них расположено в Бескудиниковском районе, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
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