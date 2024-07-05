ВТБ расширяет сеть своих офисов в восточных регионах Российской Федерации

Президент ВТБ Андрей Костин объявил о расширении географии офисной сети банка. Несколько дней назад состоялось официальное открытие нового офиса в Луганске, который станет центром предоставления широкого спектра финансовых услуг населению и предпринимателям региона.
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