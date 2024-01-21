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Царьград

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Ростовская область передала военнослужащим России новые установки РЭБ

Ростовская область передала военнослужащим России новые установки РЭБ

Власти Дона попросили военных лучше защищать небо региона от терактов киевского режима.В Ростовской области собрали 24 миллиона рублей и закупили на эти деньги новые установки радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты донского неба от террористических атак режима Зеленского.

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