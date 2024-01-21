Власти Дона попросили военных лучше защищать небо региона от терактов киевского режима.В Ростовской области собрали 24 миллиона рублей и закупили на эти деньги новые установки радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты донского неба от террористических атак режима Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии