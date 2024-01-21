Ростовская область передала военнослужащим России новые установки РЭБ

Власти Дона попросили военных лучше защищать небо региона от терактов киевского режима.В Ростовской области собрали 24 миллиона рублей и закупили на эти деньги новые установки радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты донского неба от террористических атак режима Зеленского.