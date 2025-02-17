Китайские производители экзоскелетов стремятся к мировому лидерству на рынке

Борясь с нехваткой рабочей силы и ее старением, или просто поддерживая альпинистов и улучшая мобильность пожилых людей, китайские производители экзоскелетов выходят на мировой рынок с передовыми технологиями и экономически эффективными решениями.
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