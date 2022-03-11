Чарльз Баркли: «Сиксерс» должны выиграть чемпионат в ближайшие два года, иначе они провели худшую сделку в истории»

Бывший игрок «Сиксерс», эксперт TNT Чарльз Баркли считает, что у обновленной команды из Филадельфии не так много времени на то, чтобы завоевать чемпионский титул.

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